Минск, 20 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Минске произошло крупное ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 19 марта в районе 18-го км МКАД. В результате ДТП пострадала женщина.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ауди» из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем «Сеат». От удара последний по инерции сместился вперед и повредил «Опель», который ударил «Ситроен».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.