Сана, 20 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о проведении массированных ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии. В том числе, объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде, пишет ТАСС 20 марта.

Cairoportal.com Йемен. Хуситы

Представитель ВС хуситов генерал Яхья Сариа заявил, что в рамках операции «Прорыв блокады — 2» атакам подверглись жизненно важные объекты в Джизане. Для атак использовались баллистические и крылатые ракеты типа «Кудс-2».

Яхья Сариа также предупредил, что список целей для бомбардировок в будущем может быть расширен. Конкретных примеров он не привёл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США осудили недавнюю серию атак хуситов на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Советник президента США по национальной безопасностиДжейк Салливан призвал их к прекращению огня.