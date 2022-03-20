Стокгольм, , 22:25 — REGNUM В порт шведской столицы Стокгольм направляются 13 военных кораблей стран Североатлантического альянса, сообщает 20 марта агентство TT.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что группа включает в себя девять германских и четыре корабля стран Прибалтики. Они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в Стокгольм для бункеровки и отдыха экипажей.

В министерства обороны Швеции уточнили, что это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Греции левые активисты устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей.

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