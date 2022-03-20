Курган, 20 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В Курган 21 марта наступит настоящая весна с плюсовыми температурами. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Модест Колеров ИА REGNUM Оттепель

Ночью 21 марта в Курганской области будет идти снег, местами метели. Температура атмосферного воздуха −5…−10°С. Днём ситуация с погодой кардинально изменится. Синоптики обещают в регионе до +3°С, местами мокрый снег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 21 марта синоптики обещают плюсовую температуру.