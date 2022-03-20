Берлин, , 22:13 — REGNUM Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала европейские страны принять украинских беженцев. Об этом она заявила 20 марта во время посещения центра размещения беженцев в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония).

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«Каждая страна в Европе должна принять людей. Нам также нужно перевезти людей через Атлантику», — цитирует ее агентство DPA.

Она также добавила, что поднимет данный вопрос на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе 21 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что число беженцев с Украины превысило 3,3 миллиона человек.

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