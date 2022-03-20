Рим, 20 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. 20 марта в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче тридцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала крупную победу над «Лацио» со счетом 3:0.

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Забитыми мячами в составе «волков» отметились Тэмми Абрахам (1', 22' Рик Карсдорп) и Лоренцо Пеллегрини (40'). Желтые карточки получили Педро, Патрик Габаррон, Рик Карсдорп, Джанлука Манчини, Лукас Лейва, Никола Залевский и Сержиу Оливейра. На матче работала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати.

Статистика матча («Рома"/ «Лацио»)

Удары 11/9

Удары в створ 5/3

Владение 34%/66%

Угловые 6/3

Нарушения 16/12

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 87'), Оливейра (Верету, 81'), Залевский (Винья, 74'), Мхитарян, Абрахам.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Хюсай (Ладзари, 52'), Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди, 65'), Милинкович-Савич, Альберто, Андерсон (Ромеро, 65'), Педро, Иммобиле.

«Рома», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 51 очко, обошла «Аталанту» и «Лацио» и поднялась на пятую строчку. «Лацио» с 49-ю очками остался на шестую позицию.