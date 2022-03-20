«Рома» разгромила «Лацио» в матче 30-го тура чемпионата Италии
Рим, 20 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. 20 марта в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче тридцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала крупную победу над «Лацио» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в составе «волков» отметились Тэмми Абрахам (1', 22' Рик Карсдорп) и Лоренцо Пеллегрини (40'). Желтые карточки получили Педро, Патрик Габаррон, Рик Карсдорп, Джанлука Манчини, Лукас Лейва, Никола Залевский и Сержиу Оливейра. На матче работала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати.
Статистика матча («Рома"/ «Лацио»)
Удары 11/9
Удары в створ 5/3
Владение 34%/66%
Угловые 6/3
Нарушения 16/12
Составы команд:
«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 87'), Оливейра (Верету, 81'), Залевский (Винья, 74'), Мхитарян, Абрахам.
«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Хюсай (Ладзари, 52'), Ачерби, Марушич, Лейва (Катальди, 65'), Милинкович-Савич, Альберто, Андерсон (Ромеро, 65'), Педро, Иммобиле.
«Рома», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 51 очко, обошла «Аталанту» и «Лацио» и поднялась на пятую строчку. «Лацио» с 49-ю очками остался на шестую позицию.