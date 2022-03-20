Минск, 20 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по российским государственным кредитам на пять-шесть лет, сообщил 20 марта министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

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"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет», — сказал он.

Министр добавил, что перенос сроков позволит Минску не отвлекать ресурсы для того, чтобы Белоруссия обслуживала свои обязательства и погашала их с Россией.