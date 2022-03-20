В Албании выявили птичий грипп
Дуррес, Албания, 20 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании 20 марта подтвердили, что в албанском городе Дуррес был выявлен первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H5N8. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.
Предприятие, на котором был выявлен вирус, закрыли на карантин. В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что вирус не передается от птиц к людям, мясо больных птиц может употребляться в пищу при условии, что оно полностью готово и приготовлено при температуре свыше 70 °C. Вирус умирает при нагреве и после дезинфекции.
Граждан Албании призвали не закупать мясо у спекулянтов, распространяющих продукцию, не прошедшую должной сертификации и сообщать о продаже мясных продуктов в антисанитарных условиях на горячую линию.