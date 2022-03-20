Дуррес, Албания, 20 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании 20 марта подтвердили, что в албанском городе Дуррес был выявлен первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H5N8. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Птичий грипп

Предприятие, на котором был выявлен вирус, закрыли на карантин. В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что вирус не передается от птиц к людям, мясо больных птиц может употребляться в пищу при условии, что оно полностью готово и приготовлено при температуре свыше 70 °C. Вирус умирает при нагреве и после дезинфекции.

Граждан Албании призвали не закупать мясо у спекулянтов, распространяющих продукцию, не прошедшую должной сертификации и сообщать о продаже мясных продуктов в антисанитарных условиях на горячую линию.