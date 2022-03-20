Мадрид, , 21:48 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги сезона 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Давид Алаба, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрис, Федерико Вальверде, Винисус Жуниор, Родриго.

«Барселона»: Марк-Андре Тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Хорди Альба, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Мигель Мартинез Мунуэра.

Последний матч «Реала» с «Барселоной», проходивший 12 января, завершился минимальной победой «сливочных» со счетом 3:2.

На данный момент «Реал» с двадцатью победами, двумя поражениями и 66-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Барселона», набрав 51 очко, идет тремя позициями ниже.