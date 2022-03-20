Хабаровск, 20 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Хабаровске столкнулись два транспортных средства — автомобили Nissan и Toyota. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 20 марта на улице Шелеста. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще трое госпитализированы.

«Водитель автомобиля марки Nissan, двигаясь по улице Шелеста, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Toyota», — сказали в пресс-службе.

Выясняются причины происшествия.