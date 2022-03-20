Москва, , 21:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед кнессетом Израиля, заявил о «повреждении российскими ракетами Бабьего Яра», что является ложью, сообщает 20 марта телеграм-канал «Война с фейками».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В своем обращении Зеленский заявил, что «народ Израиля видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста».

В свою очередь телеграм-канал отмечает, что слова Зеленского являются ложью, поскольку ранее израильский журналист Рон Бен Ишай обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не пострадал, никаких разрушений там нет.

Вооруженные силы России атаковали телевышку Киева высокоточным оружием. Была выведена из строя аппаратная вещания, однако разрушений жилых домов и близлежащих объектов, включая Бабий Яр, не допущено.