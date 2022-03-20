Вашингтон, 20 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США (от штата Кентукки), заявил, что США могут предоставить Украине больше военной помощи в случае необходимости. Об этом он сказал 20 марта в интервью для CBS.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

«Есть способ создать бесполетную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут им шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолеты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство, — без того, чтобы США устанавливали бесполетную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты», — уверяет Макконнелл.

Напомним, что 15 марта 2022 года президент США Джо Байден подписал законопроект, который предполагает выделение $13,6 млрд на помощь Украине и соседним странам.