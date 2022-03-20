Лондон, , 21:35 — REGNUM 20 марта лондонский «Тоттенхэм» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Вест Хэм Юнайтед». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», завершилось со счетом 3:1.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Первый мяч на девятой минуте встречи в свои ворота забил французский центральный защитник Курт Зума — 1:0. На экваторе первого тайма Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор», замкнув передачу Харри Кейна — 2:0. Через одиннадцать минут Саид Бенрахма сократил отставание «молотобойцев» в счете — 2:1. На 88-й минуте Сон оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Тоттенхэм"/ «Вест Хэм Юнайтед»)

Удары 17/6

Удары в створ 4/1

Владение 53%/47%

Угловые 5/3

Нарушения 7/7

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Ромеро, Дэвис, Доэрти, Регилон (Эмерсон, 88'), Хейбьерг, Бентанкур, Кулушевски (Бергвейн, 90'), Сон (Моура, 90'), Кейн.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Доусон, Соучек, Джонсон, Райс, Масуаку (Форналс, 56'), Лансини (Влашич, 84'), Бенрахма, Антонио (Ярмоленко, 56').