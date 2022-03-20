Ярославль, 20 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. По факту обрушения перекрытий в доме в центре Ярославля возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как ранее сообщало ИА REGNUM при проведении ремонтных работ обрушились перекрытия между первым этажом и подвалом здания на улице Андропова в Ярославле.

«В настоящее время имеются сведения об одном погибшем и десяти пострадавших гражданах, которые проводили строительные работы в здании, предназначенном для ведения коммерческой и иной деятельности. Трое потерпевших находятся на стационарном лечении, 7 человек — на амбулаторном», — отметили в ярославском управлении СКР.

Кроме того, следователи рассказали и о подозреваемом в указанном преступлении.

«Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Им является 42-летний местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

Об избрании для подозреваемого меры пресечения в СКР не сообщают.