Исламабад, , 21:23 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал независимость позиции Индии во внешней политике, передает телеканал NDTV.

Имран Хан Jawad Zakariya

«Я отдаю дань уважения Индии сегодня, поскольку у них всегда была независимая внешняя политика. Сегодня Индия находится в их (американском) альянсе, и они являются частью «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD); они говорят, что нейтральны. Они импортируют нефть из России, несмотря на санкции, потому что их политика направлена на улучшение жизни людей», — цитирует его ИА «Красная весна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби сообщила, что несмотря на противостояние стран Запада с Россией, Индия собирается сохранить свои долгосрочные отношения с Москвой.

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