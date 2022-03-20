Исламабад, 20 марта 2022, 21:23 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал независимость позиции Индии во внешней политике, передает телеканал NDTV.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби сообщила, что несмотря на противостояние стран Запада с Россией, Индия собирается сохранить свои долгосрочные отношения с Москвой.
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