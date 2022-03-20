Донецк, 20 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Горняков обесточенной шахты имени Засядько в Донецке вывели на поверхность. Об этом 20 марта сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Эвакуационные работы на шахте им. Засядько завершены, — говорится в сообщении. — … Горняки подняты на поверхность, пострадавших нет».

Речь идет об эвакуации 35 горняков.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько.