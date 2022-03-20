Азовский район, Ростовская область, , 21:03 — REGNUM Появились кадры, снятые в Азовском районе Ростовской области, где 20 марта вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Видео предоставлено пресс-службой донского управления МЧС России.

Сухая трава горит в Ростовской области Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

ИА REGNUM сообщало, что ландшафтный пожар в Азовском районе частично ликвидирован. Так, огонь потушен на третьем и четвёртом участках, на первом и втором участках — локализован. Общая площадь возгорания — 800 кв. метров.

Борьбу с огнём продолжают вести 49 человек и 18 единиц техники.

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