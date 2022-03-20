Опубликованы кадры природного пожара в Ростовской области
Азовский район, Ростовская область, 20 марта, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Появились кадры, снятые в Азовском районе Ростовской области, где 20 марта вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Видео предоставлено пресс-службой донского управления МЧС России.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
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ИА REGNUM сообщало, что ландшафтный пожар в Азовском районе частично ликвидирован. Так, огонь потушен на третьем и четвёртом участках, на первом и втором участках — локализован. Общая площадь возгорания — 800 кв. метров.
Борьбу с огнём продолжают вести 49 человек и 18 единиц техники.