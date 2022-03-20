Москва, , 20:59 — REGNUM Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил провести проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Об этом 20 марта сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Флаг России

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — говорится в сообщении. Также сообщается, что в действиях участников инцидента могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

Напомним, что 19 марта 2022 года стало известно, что российский флаг был сорван со здания посольства России в городе Тарту (Эстония).

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