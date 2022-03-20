Москва, 20 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 20 марта сообщается на сайте СК РФ.

Эмблема СК РФ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины… — говорится в сообщении. — При наличии оснований — незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм.