Москва, , 20:52 — REGNUM Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости.

На направлении Новоселовка вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка вторая.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.