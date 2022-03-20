Москва, , 20:35 — REGNUM Российскими средствами ПВО сбиты на Украине еще семь беспилотников. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Конашенков добавил, что с начала проведения на Украине спецоперации уничтожены 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 214 беспилотных летательных аппаратов, 150 установок реактивной системы залпового огня, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства добавил, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.