Вашингтон, , 20:30 — REGNUM США осудили недавнюю серию атак йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситов) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Об этом 20 марта пишет РИА Новости.

Хусит. Йемен Dan

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призывает хуситов к прекращению огня. Он отметил, что нападения были совершены «в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих ввоз вооружений в Йемен».

Помимо этого, Джейк Салливан подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь своим союзникам на Ближнем Востоке, страдающим от нападения хуситов. Он призвал международное сообщество поступить аналогичным образом.