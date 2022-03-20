Тирана, , 20:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 19 марта сообщил журналистам о том, что 802 семьи, лишившиеся крова в результате землетрясений в ноябре и сентябре 2019 года, заселились в новые дома в городе Шияк. Об этом сообщает албанское оппозиционное новостное агентство Lapsi.

Землетрясение U.S. Geological Survey Department

По его словам, квартал для пострадавших назвали «Возрождение». Всего в новом квартале имеется 665 квартир.

Напомним, в ходе землетрясений 2019 года в Албании скончался 51 человек, тысячи остались без крова. Землетрясение магнитудой 6,4 в стране стало крупнейшим за последние 40 лет. Помощь Албании в устранении последствий землетрясений предоставили ряд стран, в том числе Сербия, Турция, Косово, Хорватия и другие страны.

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