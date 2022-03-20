Москва, , 20:27 — REGNUM Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 89 военных объектов Украины. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ВКС РФ Mil.ru

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«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины», — отметил он.

По его словам, среди пораженных объектов — пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре командных пункта, девять артиллерийских орудий, две установки реактивных систем залпового огня, а также 65 мест скопления боевой техники.

Как передавало ИА REGNUM, о начале специальной операции в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет, является целью операции, отметил глава государства.