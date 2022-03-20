Петропавловск, Казахстан, 20 марта, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра дымовая труба ТЭЦ-2 в Петропавловске (Казахстан) обрушилась. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба администрации региона.

LahmatTea ТЭЦ

Отмечается, что две другие дымовые трубы всё ещё исправно работают. На месте уже трудятся оперативная группа департамента по ЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь.

Пресс-служба областной прокуратуры также сообщила, что в данный момент спасатели ведут поиски одного из работников предприятия.