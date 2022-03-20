Иерусалим, , 20:14 — REGNUM Израильский полицейский получил ранения во время столкновений стражей порядка с палестинцами в районе Рас-эль-Амуд в Восточном Иерусалиме. Об этом 20 марта пишет ТАСС.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что полицейского ударили ножом — нападавший скрылся с места происшествия. Пресс-служба полиции Израиля уверяет, что в отношении подозреваемого в преступлении проводится расследование. Также отмечается, что двое участников инцидента уже задержаны.

Согласно официальной информации, полицейских вызвали в район Рас-эль-Амуд из-за инцидента с поджогом автомобиля. После этого они подверглись нападению со стороны неизвестных.