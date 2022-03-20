Тирана, , 20:18 — REGNUM Уже девятый день в Албании непрерывно проходят протесты против роста цен на нефть.

Протесты в Албании godo godaj

Как сообщает албанское оппозиционное агентство Lapsi, в ходе такого протеста 19 марта жители прошли с плакатами от площади Скандербега до здания правительства и пообещали оставаться там 24 часа в сутки.

Полиция ведет наблюдение за ходом протестов в нескольких зонах Тираны. На фоне происходящего в посольстве США призвали своих граждан не посещать скопления людей в Тиране.

При этом премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что правительство делает больше, чем другие страны, чтобы полностью компенсировать для граждан возросшие цены на нефть, являющиеся следствием мирового кризиса.

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