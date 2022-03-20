Донецк, 20 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Ясиноватая, — говорится в сообщении. — Выпущено 15 снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Народной милиции ДНР сообщили, что в ДНР за сутки уничтожены более 20 украинских боевиков.