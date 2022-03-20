Бухарест, 20 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. По состоянию на 20 марта 2022-го года число беженцев с Украины, прибывших на территорию Румынии, составило более 650 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении Управления Румынской пограничной полиции, опубликованном 20 марта.

PavelD Румыния

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство указанных граждан объявили о своем намерении покинуть румынскую территорию. По некоторым данным, остаться в Румынии планируют лишь 21% потенциальных соискателей, передает бухарестский портал HotNews.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.