София, 20 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Жюри Софийского кинофестиваля — одного из крупнейших региональных форумов Восточной Европы — объявило о вручении наград за лучшие художественные и документальные фильмы 2021-го года. Об этом 20 марта пишет софийское издание Dnes.Bg.

(сс) geralt Кинофестиваль

Согласно официальной информации, специальные призы фестиваля получили ленты «Январь» и «Скромный» болгарских режиссеров Андрея Паунова и Светослава Драганова. Почетный диплом присужден фильму «Нововведение» иранского автора Арванда Даштара.

Церемония чествования победителей Софийского кинофестиваля состоится 24 марта в Софии.