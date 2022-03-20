Донецк, , 19:49 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки уничтожены более 20 украинских боевиков. Об этом 20 марта говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 24 украинских оккупанта, один танк, три огневые позиции 100-мм противотанковых орудия МТ-12 «Рапира», — говорится в сообщении. — Захвачены две САУ 2С1, три грузовых транспортных средства и две бронированных машины».

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли из «Градов» город Донецк.