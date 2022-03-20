Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM В результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала пострадали более 200 человек. Об этом 20 марта сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 марта в 21:00 по местному времени (18:30 мск) в городе Малаппурам. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 13 женщин погибли после падения в глубокий колодец в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

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