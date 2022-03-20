Ханты-Мансийск, 20 марта 2022, 19:43 — REGNUM В Югре вечером 20 марта состоялось торжественное закрытие Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».
Церемония закрытия игр прошла в культурном центре «Югра-Классик», в качестве ведущего выступил известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, исполняющий обязанности президента Параолимпийского комитета России Павел Рожков, губернатор Югры Наталья Комарова.
«Сегодня вас приветствуют не только югорчане, но и вся планета, потому что 20 марта — день Земли. Спасибо вам большое за этот праздник! Для нас каждый из вас — чемпион!» — обратилась к параолимпийцам губернатор ХМАО Наталья Комарова.
В Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» выступили более 140 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении. В общем зачёте российские спортсмены заняли первое место и завоевали 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачёте заняла команда Белоруссии, третьими стали представители Армении.
Павел Рожков, перед объявлением о закрытии игр, поблагодарил жителей Югры за праздник, который они подарили паралимпийцам.
«Наши соревнования заканчиваются. Очень благодарен югорчанам, волонтерам, болельщикам, медицинским работникам», — подытожил Павел Рожков.
Отмечается, что Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут проводиться и впредь.