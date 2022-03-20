Ханты-Мансийск, 20 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Югре вечером 20 марта состоялось торжественное закрытие Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».

Ugramegasport.ru Церемония открытия Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе.Спорт»

Церемония закрытия игр прошла в культурном центре «Югра-Классик», в качестве ведущего выступил известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, исполняющий обязанности президента Параолимпийского комитета России Павел Рожков, губернатор Югры Наталья Комарова.

Ugramegasport.ru Церемония открытия Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе.Спорт»

«Сегодня вас приветствуют не только югорчане, но и вся планета, потому что 20 марта — день Земли. Спасибо вам большое за этот праздник! Для нас каждый из вас — чемпион!» — обратилась к параолимпийцам губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» выступили более 140 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении. В общем зачёте российские спортсмены заняли первое место и завоевали 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачёте заняла команда Белоруссии, третьими стали представители Армении.

Павел Рожков, перед объявлением о закрытии игр, поблагодарил жителей Югры за праздник, который они подарили паралимпийцам.

«Наши соревнования заканчиваются. Очень благодарен югорчанам, волонтерам, болельщикам, медицинским работникам», — подытожил Павел Рожков.

Отмечается, что Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут проводиться и впредь.