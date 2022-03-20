Киев, , 19:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорим с российским лидером Владимиром Путиным, однако в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, он будет использовать любой формат и шанс, чтобы поговорить с Путиным.

Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война, сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требования, которые Москва выдвинула Украине на переговорах, ведущихся на фоне спецоперации, совершенно минимальные, но и на них Киев не решается под влиянием Вашингтона.

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