Донецк, , 19:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины обстреляли из «Градов» город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Донецк (Петровский район), — говорится в сообщении. — Выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировали более 210 человек.