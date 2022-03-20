Чусовой, Пермский край, 20 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В городе Чусовой Пермского края выясняют причины гибели мужчины и женщины, тела которых были найдены после пожара. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Пожар

Пожар произошёл ночью 19 марта. На теле мужчины обнаружили телесные повреждения. Для максимально всестороннего, оперативного и полного установления всех обстоятельств произошедшего ведомство завело уголовное дело по факту убийства.

Назначены экспертизы. Специалисты выясняют причины гибели людей и возникновения пожара.