Брянск, , 19:30 — REGNUM Пожар на частной пилораме произошёл в Брянске днём 20 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото с места пожара Пресс-служба ГУ МЧС Брянской области

Сообщение о возгорании в Володарским районе Брянска поступило в 14:10 — кровля здания горела открытым пламенем, была угроза перехода огня на соседние строения.

В 15:40 возгорание было локализовано, в 16:55 ликвидировали открытое горение. Общая площадь пожара составила 2 250 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в тушении было задействовано семь пожарных ручных стволов, шесть звеньев газодымозащитной службы.

Причина пожара устанавливается.