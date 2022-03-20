Пекин, 20 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Посол КНР в США Цинь Ган уверяет, что сведения о том, что Китай якобы отправляет России военную помощь, являются дезинформацией. Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS.

Chinese Embassy in the United States Цинь Ган

Ган сказал, что Китай «отвергает» эти данные и не предоставляет оружие и боеприпасы ни одной из сторон конфликта. Он также заявил, что Китай и Россия поддерживают доверительные отношение, которые выстраивались на протяжении многих лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва не запрашивала у Пекина помощи для проведения специальной военной операции на территории Украины.