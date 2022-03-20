Азовский район, Ростовская область, 20 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области частично ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 20 марта.

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По состоянию на 19:10 мск, пожар ликвидирован на третьем и четвёртом участках, на первом и втором участках — локализован. Общая площадь пожара составила 800 кв. метров.

На месте происшествия работают 49 человек и 18 единиц техники.