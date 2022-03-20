Вашингтон, 20 марта 2022, 19:24 — REGNUM Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке на Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем С-400 российского производства Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами.
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