Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Под обстрел со стороны украинских военных в Мариуполе попала группа журналистов из России. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Сегодня (20 марта) в Мариуполе группа журналистов из России попала под обстрел украинских боевиков», — заявил источник журналистам.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР обстреляли представители ВСУ.