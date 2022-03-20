Рим, , 19:20 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» Жозе Моуриньо в матче 30-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Лацио». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Сержиу Оливейра, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский, Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Педро, Чиро Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

В последний раз «Лацио» и «Рома» играли между собой 26 сентября 2021 года в матче 6-го тура чемпионата Италии. Тот матч завершился минимальной победой «орлят» со счетом 3:2.