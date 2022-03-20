20 марта 2022 | Время чтения 11 мин

Экономисты и политологи, обсуждая кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка на третий срок и выдвигая свои версии к вопросу о том, почему президент предлагает продлить ее полномочия, кажется, и сами увидели действующего председателя Банка России в той же роли.

Галина Смирнова, , 21:29 — REGNUM На этой неделе, помимо прочего, эксперты активно обсуждали внесение Владимиром Путиным предложения в Госдуму назначить на должность главы Центробанка Эльвиру Набиуллину. Большинство экспертов сочли это решение логичным шагом не только потому, что «коней на переправе не меняют», мол, сегодня не самый лучший момент менять команду, но и потому, что именно при Эльвире Набиуллиной финансовая система устояла перед несколькими штормами, а сейчас еще и технологически поднаторела и уже противостоит сегодняшним вызовам. Другие же считают, что есть в этом решении какая-то интрига, ожидая наперед сюрпризов.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, издание Накануне.ру опубликовало мнение депутата Госдумы от коммунистической партии Сергея Обухова, который в своем телеграмм-канале в том числе отметил: «Профессор Никита Кричевский считает, что это изощренный ход, так как Набиуллина не пройдёт через Госдуму, её не утвердит «Единая Россия». Сегодня «ЕР» успешно «пролила кровь» миротворца Дворковича — экс-вице-премьера и дружбана лидера «ЕР» Медведева, а 22 марта займется и банкиршей. Фантастика? Но ведь совсем недавно обращение самой «ЕР» по признанию ДНР-ЛНР не прошло сквозь сито ГД. «ЕР» и Госдума по Набиуллиной проголосуют «как надо». Просто теперь у нас будет лишь номинальная глава ЦБ, но приятная Западу. Через три месяца сама уйдёт».

Еще несколько дней назад на фоне слухов о том, что якобы Эльвира Набиуллина подавала в отставку, подогретыми к тому же тем, что в состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, вошла не Набиуллина, а её первый заместитель Владимир Чистюхин, ее переназначение не казалось предрешенным, в свою очередь отметил на Бизнес FM политолог Георгий Бовт. Тем не менее, по словам политолога, президент «пошел» на переназначение, в чем можно усмотреть определенную поддержку не только тому курсу, который конкретно проводит Центробанк, но и основным принципам экономической политики, которые связывают с блоком, который раньше называли блоком «системных либералов», но сейчас, ввиду стилистической абсурдности самого данного термина, можно назвать просто финансово-экономическим блоком правительства.

Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Можно в этой связи выразить надежду, что, покуда эти люди еще находятся в правительстве и в ЦБ, нашу страну все же не ждет форсированное навязывание «военного коммунизма», а основные принципы рыночной экономики, хотя бы и с большой долей госрегулирования, сохранятся», — подчеркнул Бовт.

Он также напомнил, что после начала спецоперации на Украине Центробанк нещадно критиковали слева, в том числе за то, что золотовалютные резервы ЦБ в размере не менее 300 млрд долларов — в виде долларов, евро и фунтов — оказались заморожены за рубежом, а «контраргументы Банка России о том, что такое беспрецедентное санкционное давление никто даже в страшном сне не мог предвидеть, псевдопатриотов не удовлетворяют».

«Эльвира Набиуллина — это проводник в первую очередь либеральной рыночной модели экономики, она является конструктором и архитектором существующей сейчас экономической системы, во всяком случае, она в этом активно участвовала», — напомнил в эфире радио Sputnik экономист и предприниматель Петр Заборцев, добавив, что наш президент недавно говорил, что экономическая система как раньше работать не может, то есть нужны другие, активные решения. «Сохранять ту же политику Центрального банка, такую как инфляционное таргетирование, которое удушает развитие промышленности и экономики в условиях необходимости быстрого импортозамещения и ускоренного развития промышленности, просто невозможно», — резюмировал экономист.

«Что касается популярной у левых идеи напечатать побольше денег для «развития экономики» и предоставить всем «доступный кредит», то они при этом лукаво пренебрегают такой «малостью», как неразвитость в России институциональной основы для здорового инвестиционного климата. Посему усиленная эмиссия и так называемая «доступность кредита» в конкретных российских условиях приведет, во-первых, к гиперинфляции, во-вторых, к разгулу коррупции в результате «распила» дешевых кредитов среди узкого круга клептократов. И больше ни к чему. Впрочем, фанаты идеи продажи ресурсов за рубли сейчас получат хороший шанс проверить свои теории на практике в условиях почти полной экономической блокады», — сказал Георгий Бовт на Бизнес FM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решение Путина ложится в выбранный президентом тренд сохранения независимости бизнеса, отметил в эфире радио Sputnik другой экономист — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Конструкция, когда за высшей властью в России остается постановка задач, а дальше бизнес вместе с правительством и Центробанком эти задачи решают, думаю, полностью устраивает президента, и он намерен ее сохранить. В рамках этой конструкции идет речь о переназначении Набиуллиной, возобновлении ее относительной независимости в нынешних тяжелых условиях. И потом, наверное, принято решение не возлагать на нее всю ответственность за те просчеты, которые были допущены в финансовой политике за последнее время, главная из них — история с арестом 300 миллиардов российских резервов ЦБ. Видимо, потому, что никто не предвидел такой жесткости санкций, под которые мы попали», — предположил Зубец.

Эльвира Набиуллина должна рассказать, какую политику в дальнейшем регулятор будет проводить, заявил тем временем РИА Новости и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (партия «Справедливая Россия — За правду»).

«В существующих реалиях надо менять политику Центрального банка и экономического блока РФ, то есть Минфина. Ведь отдельно ЦБ или Минфин без Центрального банка не изменят ситуацию с ростом цен, с инфляцией, потому что причина инфляции у нас в монополизации экономики и росте издержек, а не в разбалансировке спроса и предложения», — считает депутат.

Валерий Гартунг Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Наверное, сейчас не то время, когда можно экспериментировать, сказал во время радиоэфира Sputnik доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, подчеркивая существенную роль личности главы Центрального банка как проводника денежно-кредитной политики, в которой, по его мнению, есть острые проблемы. Именно от личности, как считает специалист, могла бы зависеть в том числе и возможность перехода от ультралиберальной к более консервативной, ориентированной на внутреннюю систему денежно-кредитной политике.

С тем, что сейчас не самый лучший момент для экспериментов с денежно-кредитной политикой, соглашается и политолог Сергей Михеев. Точнее сказать, Михеев таким образом обосновывает возможную, на его взгляд, мотивацию Путина по переназначению Набиуллиной. По мнению политолога, публикуемому изданием Pravda.ru, Путин видит способность главы ЦБ проявить себя в меняющейся ситуации, а также не хочет радикально менять руководство регулятора, чтобы не усиливать неопределённость в области экономики и финансов.

«В нынешний кризис Путин решил: пусть лучше останутся эти люди, чтобы это не качнуло работу ЦБ радикально. Плюс у него, наверно, есть какие-то поводы доверять ей. Посмотрим, что из этого выйдет. Проверять будем на практике. Может ли Набиуллина применить все свои знания и умения в ином направлении, чтобы преодолеть нынешние проблемы? Думаю, может, если ей будет поставлена задача. И если она сама поймёт», — цитирует издание заявление Михеева.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, как считает политолог, у главы государства — двоякая мотивация.

«Во-первых, что называется, коней на переправе не меняют. Легче всего было бы просто взять, отпустить и сказать: «Иди с миром». Но, думаю, перед этими людьми надо поставить задачи, в том числе по исправлению ошибок и неоднозначных решений, которые они напринимали. И пусть они несут ответственность за это, пусть работают», — сказал Сергей Михеев.

«Налицо выражение доверия президента главе ЦБ, — заявил «Московскому Комсомольцу» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — В условиях жестких санкций Банк России не допустил падения российской финансовой системы».

Перетряска управляющего состава Центробанка в условиях, когда сотрудникам нужно работать в усиленном режиме, по мнению Тузова, негативно сказалась бы на принятии ключевых решений на финансовом рынке. Решение президента о переназначении Набиуллиной для рынка означает стабильность и понимание, что ранее принятые регулятором шаги не будут неожиданно отменены, отметил эксперт.

С утверждением, что в условиях беспрецедентного санкционного давления на российский финансовый рынок менять главу Центробанка было бы нелогичным, также согласен ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. По его словам, на этом фоне решение президента можно назвать ожидаемым. В такое сложное время, как сейчас, как сказал экономист, «было бы контрпродуктивно менять руководство регулятора». Действия финансовых властей, по мнению Масленникова, многократно себя оправдывали, несмотря на то, что на определенных этапах реализации вызывали много критики с разных сторон. Более того, сейчас действия ЦБ РФ наиболее адекватны текущей ситуации, заключает специалист, напоминая о заслугах Набиуллиной на посту главы финансового регулятора: введение плавающего курса рубля, таргетирование инфляции, которая благодаря политике ЦБ несколько лет назад, до пандемии, достигла цели в 4% (затем начался ковид, но это уже не зависящие от регулятора обстоятельства). Вызывает уважение, по словам Масленникова, и политика Эльвиры Набиуллиной в период предыдущего кризиса, в 2014—2015 году, когда Центробанк повышал ставку до 17,5%, а затем достаточно быстро ее снизил в соответствии с потребностями экономики. Кроме того, сегодня финансовый рынок в России гораздо устойчивее, чем в тот период, когда она только пришла на пост главы регулятора, — это результаты упорядочивания финансовой системы, которое осуществила глава ЦБ. Аналитик также напомнил, что сегодня у нас и совершенно другой уровень функционирования платежной отрасли: создана национальная система платежей НСПК и запущена карта «МИР», успешно работают Система быстрых платежей и Система передачи финансовых сообщений. Сегодня российский финансовый рынок является одним из самых технологически продвинутых в мире, и те идеи по запуску цифрового рубля, которые реализовывает Банк России, — это выражение одного из главных мировых трендов развития финансовой системы, подчеркнул Масленников.

Министерство Финансов Российской Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Набиуллина хорошо знает работу ЦБ, а в условиях санкций и давления — это важно: не будет резких движений. Замена Набиуллиной не на экономиста типа Сергея Глазьева, а на кого-то из ее замов по ЦБ — принципиального значения не имеет, считает главный редактор Русской народной линии, председатель Русского Собрания Анатолий Степанов, называя это одним из мотивов для принятия решения Владимиром Путиным, также перечисляя и еще несколько таковых оснований:

«Замена Набиуллиной должна бы знаменовать смену финансово-экономической парадигмы развития не только страны, но и всего мира. В одиночку Россия это сделать не сможет, как минимум нужно делать вместе с Китаем и другими растущими экономиками Востока. Но на Китай сейчас оказывается мощнейшее давление со стороны США. Видимо, китайцы пока не готовы к радикальных шагам по смене финансово-экономического мироустройства».

Набиуллина, по словам Степанова, остаётся как сигнал западным элитам, указывающий на готовность России к компромиссам.

«Можно предположить, что давление на Россию со стороны Запада оказалось сильнее, чем изначально предполагали в Кремле. Запад оказался готов наплевать на выгоду в санкционной политике, оказался готов даже в ущерб себе давить на Россию», — подчеркивает главред Русской народной линии.

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина Официальное интернет-представительство президента России

Ну и наконец, считает Степанов, Набиуллина сама хотела уйти и даже готова была уехать из России, без сомнения, ей на Западе предложили бы «тёпленькое местечко», а возможно, она бы стала и одной из звёзд оппозиции Путину.

«По сути, Путин оставляет её разгребать то, что ею создано, исправлять те ошибки, которые были совершены ЦБ. Так я понимаю решение президента Путина оставить Эльвиру Набиуллину главой ЦБ», — заключил председатель Русского Собрания.

Напомним, пост главы ЦБ Эльвира Набиуллина занимает с 2013 года. В 2017-м Госдума продлила ее полномочия ещё на 5 лет, которые истекают в конце июня. Кандидатуру главы Центробанка президент может вносить не позже, чем за три месяца до окончания полномочий действующего председателя. 18 марта Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку внести вопрос о переназначении Набиуллиной на рассмотрение нижней палаты 21 марта. В том случае, если Дума голосует отрицательно, президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Он может представить на рассмотрение депутатов того же человека, но не более двух раз.