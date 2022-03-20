Турин, Италия, 20 марта, 2022, 19:17 — ИА Регнум. 20 марта туринский «Ювентус» в матче тридцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Салернитаной» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Пауло Дибала (5' Душан Влахович) и Душан Влахович (29' Маттия Де Шильо).

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Джоджо Кьеллини (Даниэле Ругани, 46'), Маттейс де Лигт, Лука Пеллегрини, Артур (Федерико Бернардески, 70'), Данило, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо (Фабио Миретти, 90'), Пауло Дибала (Альваро Мората, 58'), Душан Влахович (Мойзе Кин, 90').

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Маттео Руджери (Франк Рибери, 69'), Федерико Фацио, Норберт Дьомбер, Паскуале Маццокки, Федерико Бонаццоли (Микаэль, 77'), Иван Радованович (Мамаду Кулибали, 77'), Надир Зортеа, Диего Перотти (Симоне Верди, 60'), Милан Дюрич.

«Ювентус», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 59 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с пятнадцатью очками осталась на последней строчке в зоне вылета.