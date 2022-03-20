Донецк, , 19:14 — REGNUM Населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Зайцево (южное), — говорится в сообщении. — Выпущено шесть мин калибром 82 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что в боях за свободу и независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки семь защитников республики.