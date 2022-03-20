Москва, , 19:13 — REGNUM Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что после проведения спецоперации РФ на территории Украины «о Западе всплывут неприглядные факты». Об этом он сказал в интервью для программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Василий Небензя Council.gov.ru

«На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями. Второе, они прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, не только о военно-биологической деятельности, но и многие другие», — утверждает Небензя.

Постпред России в ООН также высказал о попытках опровергнуть ведение военно-биологический деятельности США на территории Украины. «Это смешно, потому что военно-биологические разработки являются априори секретными. Те, кто их ведет, никому не докладывают, в том числе ООН… Украина, возможно, и не участвовала в военно-биологических разработках, но она стала платформой, как и многие другие страны, в том числе постсоветского пространства», — говорит государственный деятель.