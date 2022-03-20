Лестер, Великобритания, , 19:12 — REGNUM «Лестер Сити» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Брентфордом». Основное время встречи, проходившей в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», завершился со счетом 2:1.

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Забитыми мячами в составе «лис» отметились Тимоти Кастань (20' Харви Барнс) и Джеймс Мэддисон (33'). Единственный мяч гостей на 85-й минуте встречи забил 25-летний конголезский нападающий Йоан Висса после передачи Брайана Мбеумо.

Статистика матча («Лестер Сити"/ «Брентфорд»)

Удары 12/15

Удары в створ 4/6

Владение 52%/48%

Угловые 2/5

Нарушения 10/10

Составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань (Джонни Эванс, 64'), Харви Барнс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл (Бубакари Сумаре, 79'), Нампали Менди, Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 86').

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри (Тарик Фосу, 74'), Итан Пиннок, Понтус Янссон, Кристофер Айер (Мадс Расмуссен, 66'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен, Йоан Виссса, Брайан Мбеумо, Виталий Джанельт (Шендон Батист, 56'), Айвен Тоуни.