Донецк, , 19:09 — REGNUM В боях за свободу и независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки семь защитников республики. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 20 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

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«За прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения, — сказал Басурин. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР.